Закрытие границ и отказ принимать этап Кубка мира по биатлону – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 12:00, 13.02.2021 Обновлено: 14:06, 13.02.2021

Obozrevatel продолжает отслеживать то, как мир борется с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Чехии назвал условие использования российской вакцины.

Латвия закрыла границы для ряда стран из-за пандемии.

Литва, тем временем, ослабляет карантин, а Норвегия отказалась принимать этап Кубка мира по биатлону.

Больше об этом – смотрите в коронавирусном обзоре.

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