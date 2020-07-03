Закрити справу проти Бахматюка!

На акцію вийшли працівники цього підприємства, які приїхали з різних областей України.

Працівники одного з найбільших агрохолдингів України “Укрлендфармінгу” під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагали закрити незаконну справу проти акціонера агрохолдингу Олега Бахматюка.

За їхніми словами, рішення Печерського районного суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Свою акцію вони назвали “Стоп терор” і нагадали, що саме від прокурорів залежить доля тисяч людей,які працюють на цьому підприємстві.

Справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ "VAB Банку" в 2014 році. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

Про утиски неодноразово заявляв і колишній власник "VAB Банку", а також “акціонер “Укрлендфармінг” Олег Бахматюк. За його словами, відкриття справи проти нього ініціював колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан, який має бізнес-інтереси в аграрній галузі. А виконавцем цього замовлення є Голова НАБУ Артем Ситник. Юрист компанії Артур Вингловський говорить про політичні інтереси НАБУ в цій справі.