Законопроект Зеленского о децентрализации на 90% повторяет вариант Порошенко: Николай Томенко

Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал закон о децентрализации в Украине, и чем он отличается от предыдущего законопроекта Порошенко.

"Здесь есть норма, что правовой статус административных единиц может определяться отдельным законом. Есть опасности, поскольку такой закон уже есть, и он принят. Но тут есть срок действия, и сам закон фактически не выполняется. Поэтому это не так плохо, как изменения в Конституции, например", - заявил лидер партии "Родная страна".

По словам политика, это на 90% тот же текст, который голосовался еще во времена Порошенко.

Томенко также привел конкретные различия между проектом Порошенко и законопроектом о децентрализации, который принят и действует сейчас.

"И первый, и второй вариант далек от идеала. Этот проект нужно доработать", - добавил Томенко.

Он также прокомментировал увольнение глав двух губернаторов. По мнению Николая Томенко причиной могут служить провальные результаты местных выборов. Он считает, что Зеленскому могли подсказать модель управления, которая пользуется высоким рейтингом в Украине.

"Лукашенко самый популярный лидер среди президентов других стран, и для Украины это может быть опасным", - отметил Томенко.

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