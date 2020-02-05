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7 февраля • обновлено в 08:39
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Законопроект о сокращении количества депутатов не проголосуют: прогноз Николая Томенко

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Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости о сокращении количества депутатов до 300 человек.

"Я даю 99%, что обещание "Слуги народа" о 300 депутатов не будет выполнено. Если предварительно этот законопроект проголосовало всего 236 депутатов, то я, как опытный парламентарий, предполагаю, что закон не будет принят. Даже не все монобольшинство проголосовало за этот законопроект. "За" проголосовала вся партия Медведчука и только часть "Слуги народа", - заявил Томенко.

Политик отметил, что, в целом, имеет позитивный настрой по поводу четырех законорпроектов, которые сейчас обсуждаются в Верховной Раде.

"Я возможно кого-то удивлю сейчас, но я сторонник "300 депутатов". Многие говорят о том, что это конец украинского парламента. А я считаю, что необходимы комплексные реформы парламента. Если у нас будет 300 депутатов, то фактически мы выйдем на пропорции Германии, а это не так уж и плохо", - заявил Томенко.

Он также прогнозирует, что в парламенте могут появиться депутаты с двойным гражданством.

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