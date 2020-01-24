Закон о СМИ: ОБСЕ обратилась к Украине

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу ряда положений нового проекта закона о дезинформации в Украине, который должен регулировать работу СМИ.

Соответствующее мнение высказал представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, передает пресс-служба.

В сообщении напоминается, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации" внесло Министерство культуры, молодежи и спорта 20 января.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и ситуации вокруг него. В то же время это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране", – сказал Дезир.

Он указал на то, что борьба с дезинформацией является законной целью, однако напомнил о праве каждого на свободу выражения, которое закреплено в Конституции Украины и в ее обязательствах перед ОБСЕ и международными обязательствами.

"Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость средств массовой информации, разнообразие источников для опровержения ложной информации и развитие медиаграмотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и первостепенной важностью для обеспечения доступа к достоверной информации", – отметил Дезир.

Он добавил, что готов участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и ее полное соответствие международным стандартам.

Ранее OBOZREVATEL писал,

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