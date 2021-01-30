Закон о референдуме

Obozrevatel Видео 08:30, 30.01.2021

ВР поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме от Владимира Зеленского. Он предусматривает возможность электронного голосования.

Какие это будет иметь последствия и не произойдет с результатами то же, что произошло с президентским опросом на выборах - мы спросили у украинцев. Интересно, господин президент знает, что большинство людей волнует вопрос, где взять средства на оплату услуг ЖК или покупку лекарств ...

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