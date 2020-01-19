Главная Новости
19 января • обновлено в 20:18
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ЗАХОДИ З ВШАНУВАННЯ ТРАГІЧНО ЗАГИБЛИХ УКРАЇНЦІВ У ТЕГЕРАНІ

47
Читать материал на украинском

В аеропорту "Бориспіль" українці попрощались із загиблими в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.

Літак з тілами прибув у Бориспіль близько 11:00, згодом одинадцять закритих трун, накритих державними прапорами перевезли у термінал "В". Жалобний кортеж зустріли родичі, близькі знайомі колеги, пілоти.

Прощання тривало з 13:00 до 19:00. Окрім колег та близьких, тисячі українців вшанували пам'ять екіпажу та пасажирів рейсу PS 572 "Тегеран – Київ"

Літак з тілами зустрічали президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента, уряду, керівництво компанії МАУ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости