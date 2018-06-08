Західний погляд з Олів'є Ведріном. #19

Теми:

- Україна зробила великий крок до створення Антикорупційного суду в четвер, що є ключовою вимогою для відновлення допомоги МВФ.

- Путін "не думає" йти на обмін українського режисера Сенцова.

- Пожежа в Чорнобилі: Київ заспокоює щодо радіоактивності.

- Австрія та Італія підтримують скасування санкцій ЄС проти Росії

В студії:

Сергій Сумленний, керівник регіонального представництва фонду Генріха Бьолля у Києві, кандидату політичних наук.

Skype:

Віолета Москалу, засновник Global Ukraine Foundation, доктор філософії