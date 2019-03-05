Захарова увидела “украинский” след в революции в Венесуэле 123

Скандальная официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что революция в Венесуэле полностью идентична той, которая произошла в Украине в 2014 году.

По ее словам, смена власти в обеих странах якобы произошла после силового вмешательства Запада и организации "госпереворота". Нелепыми размышлениями одиозная дипломат страны-агрессора поделилась в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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