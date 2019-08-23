Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Захарова снова взялась учить Зеленского

191 Читать материал на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова снова принялась критиковать президента Украины Владимира Зеленского за его пост о невозможности возвращения страны-агрессора в "Большую восьмерку" до деоккупации Крыма и Донбасса.

На этот раз едкими репликами скандальная российская дипломат разразилась в прямом эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...