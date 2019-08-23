Захарова снова взялась учить Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова снова принялась критиковать президента Украины Владимира Зеленского за его пост о невозможности возвращения страны-агрессора в "Большую восьмерку" до деоккупации Крыма и Донбасса.

На этот раз едкими репликами скандальная российская дипломат разразилась в прямом эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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