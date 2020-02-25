Расследование в Новых Санжарах и борьба с наркотиками: советник МВД

Советник Министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал количество подозреваемых по поводу организации митинга в Новых Санжарах.

"Прежде всего это нетрезвый мужчина, который пытался совершить наезд на автомобиле на полицейского", - заявил Мартыненко.

Он также прокомментировал информацию о других пятерых подозреваемых.

"Кроме того там очень тщательно пересматриваются видео, для того чтобы определить, что именно там происходило, и я не исключаю, что будут еще и другие подозреваемые", - отметил он.

Эксперт высказался и по поводу возможной причастности определенных политических сил и лиц из других территорий к организации митингов против коронавируса.

"Все они местные. Это все жители одной территориальной общины. Но я не исключаю причастность некоторых фамилий и некоторых политических сил. Я наблюдаю определенную тенденцию в этих вопросах, я вижу что там вмешательство определенных политических сил с целью получить себе определенный рейтинг. Я вижу здесь системную работу по всей стране ", - добавил он.

По его словам ситуация в Новых Санжарах очень сильно изменилась.

"Она изменилась уже на утро следующего дня, особенно, когда прекратилось действие алкоголя на тех, кто особенно сильно подстрекал толпу и провоцировал правоохранителей", - заявил Мартыненко.

Далее эксперт высказался по поводу результатов работы Арсена Авакова и его возможной отставки после окончания "испытательного срока".

Мартыненко рассказал и о том, как будет происходить борьба с наркотрафиком в Украине в ближайшем будущем.

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