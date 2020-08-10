Задержанных под посольством Беларуси в Киеве увезла полиция. Видео

Дарья Дурова Видео 19:41, 10.08.2020

Источник – Telegram-канал "Политика страны"

Комментировать
Видео

Смотрите также

Минск после выборов: унылый ГРУшный цирк

Тихановская назвала себя победителем и пригрозила Лукашенко "началом конца"

Лукашенко назвал выборы праздником и обозвал протестующих "овцами"

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате. Фото

Лукашенко "пропал" после выборов в Беларуси: где находится президент