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Зачем я плачу налоги: комментарий эксперта

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Эксперт по экономическим вопросам Евгений Невмержицкий прокомментировал отношения между государством и налогоплательщиками.

С каждой тысячи гривен, которую наемный работник получает на руки, четыреста гривен работодатель отдает государству. А предприниматели, в отличие от наемных работников, платят свои налоги государству самостоятельно, и количество предпринимателей, владельцев малого бизнеса в Украине, по словам эксперта уже достигло нескольких миллионов.

Отношения между государством и гражданами, по словам экономиста, должны быть построены по принципу, что государство принадлежит гражданам. Но сегодня, по мнению эксперта, большинство украинцев воспринимает государство как нечто отдельное от них. Если будут созданы соответствующие условия, и это отношение измениться, то, по мнению Невмержицкого, граждане будут платить налоги охотнее.

Он также отметил, что уровень сознания народа и свободных людей сегодня значительно выше, чем та власть, которая сейчас есть у народа.

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