Забезпеченість лікарень київської області не відповідає викликам пандемії, - Ірина Лобарева

Вячеслав Буткалюк, Obozrevatel Видео 10:30, 22.10.2020
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