За “старою українською традицією” | Альо, гараж! REBOOT #315

За “старою українською традицією” | Альо, гараж! REBOOT #31544 Читать материал на украинском
Отже, початок “золотої осені” остаточно перестає бути нудним.
Біля Офісу Президента, майже прямо на вході в адмінбудівлю, відбулася перша бійка за участю мітингарів-активістів. Валерія Гонтарева, екс-голова НацБанку, яка певний час переховується від вітчизняних правоохоронців в Англії, таки досягла поставленої мети і ось-ось отримає статус жертви політичних переслідувань. Олександр Єфремов, екс-голова фракції партії Регіонів в Раді, була колись така партія, майже вільна людина....
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