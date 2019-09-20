Главная Новости
20 сентября • обновлено в 13:49
МоваЯзык
МедОбоз Главная

За “старою українською традицією” | Альо, гараж! REBOOT #315

44 Читать материал на украинском

Отже, початок “золотої осені” остаточно перестає бути нудним.

Біля Офісу Президента, майже прямо на вході в адмінбудівлю, відбулася перша бійка за участю мітингарів-активістів. Валерія Гонтарева, екс-голова НацБанку, яка певний час переховується від вітчизняних правоохоронців в Англії, таки досягла поставленої мети і ось-ось отримає статус жертви політичних переслідувань. Олександр Єфремов, екс-голова фракції партії Регіонів в Раді, була колись така партія, майже вільна людина....

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости