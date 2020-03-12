За что побили Сивоху: Зорян Шкиряк

Советник Министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал инцидент с Сергеем Сивохо, который случился во время его выступления о начале примирения на Донбассе.

"Давайте постепенно, чтобы пройтись по этой ситуации с обеих сторон. Прежде всего здесь есть политическая составляющая. Кто такой Сивохо вообще? Он советник секретаря СНБО на общественных началах. Поэтому ответственно Вам говорю, что господин Сивохо никто, и он абсолютно никак не транслирует позицию СНБО. Об этом уже сказал и господин Данилов. Поэтому любые инициативы Сивохо является исключительно его собственными инициативами, и более того, он часто повторяет позиции Кремля", - заявил Шкиряк.

Он также высказался по поводу введения карантина.

"Что касается наказания за карантин, то это прерогатива Минздрава, который должен определять порядок действий опираясь на постановления правительства. Именно Минздрав должен определять, где именно нарушаются те или иные нормы. Пока в Украине только 1 случай заболевания коронавирусом. Но должен сказать, что я не являюсь сторонником теории заговора, мы уже помним истории с птичьим гриппом или свиным грипом, помним, как они закончились", - отметил Шкиряк.

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