За 2-3 года реалистично вернуть контроль над оккупированными территориями: народный депутат

Народный депутат Украины Ирина Верещук в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала возможность возвращения контроля над оккупированными территориями Украине, силам ООН или ОБСЕ. Об этом заявил Уильям Тейлор.

"Подобные заявления означают, что Курт Волкер в свое время не зря находился в Украине, договариваясь с господином Сурковым с российской стороны о возможных моделях, которые могут быть в будущем использованы. Я довольна подобными заявлениями господина Уильяма Тейлора, так как верю, что он зря бы такого не говорил, он работал в горячих точках, поэтому он знает вес каждого сказанного слова", – заявила народный депутат.

Она также отметила, что 2 января Тейлор покидает Украину, но она не советует делать из этого какие-то конспирологические теории, поскольку Тейлор уезжает в результате планового окончания срока работы в нашем государстве.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!