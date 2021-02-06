Во французском городе Бордо прогремел взрыв в жилом здании

Алексей Титофф Видео 11:41, 6.02.2021 Обновлено: 12:21, 6.02.2021

Во французском городе Бордо прогремел взрыв в жилом здании. На месте происшествия работают пожарные расчеты, спасатели и полиция. Причины взрыва неизвестны. Информация о жертвах и пострадавших также отсутствует.

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