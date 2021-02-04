В Киеве активизировались песчаные браконьеры

Марина Погорилко Видео 08:09, 4.02.2021 Обновлено: 08:20, 4.02.2021

На речке Коник в Киеве снова активизировались песчаные браконьеры.

Как сообщили представители ГО "Стоп коррупции", у них нет ни одного разрешения на намыв и вывоз песка.

Незаконный намыв песка грозит ключевым нарушением экосистемы и изменением русла речки.

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