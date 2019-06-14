З кожним роком більшає талановитих українських фахівців, що їдуть працювати за кордон

В Україні щорічно збільшується дефіцит кадрів у різних професійних сферах. Цю ситуацію дослідила Європейська Бізнес Асоціація, проект підтримав агрохолдинг "Укрлендфармінг".

Відтак, опитали більше 1000 людей різного віку. З яких тільки 44% задоволені своєю роботою і рівнем життя.

У цьому році ми зупинилися на позначці "2, 61" за 5-бальною шкалою. Тобто, це означає, що 1 – найгірша, 5 – найкраща. І, відповідно, ми в негативній площині, що стосується сприйняття рівня щастя нашими громадянами, - розповідає Анна Ререв'янко, виконавчий директор Еuropean Business Аssociation.

Власник групи компаній “Укрлендфармінг” Олег Бахматюк сам 2 роки тому відчув нестачу кадрів. Однак, йому вдалося цьому запобігти простим способом. Підняв заробітні плати і соц. пакети працівникам.

Однак, покращити рівень життя українця самотужки бізнес не може. Тут провідну роль виконує уряд. Адже, опитування показало, що українці мігрують частіше внаслідок недопрацьованих реформ, правової системи, екологічної ситуації, відсутності інфрастуктури і освітньої системи. Отож, стримати трудову міграцію і надасти українцям належний рівень життя на Батьківщині зможе лише командна робота бізнесу і держави.

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