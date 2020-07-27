🔴 З ким домовлялись про перемир'я? Підсумки дня. Понеділок, 27 липня.

Проросійські бойовики порушили всеосяжне перемир'я. У Москві вчергове наголошують, що не є стороною конфлікту на Донбасі

Україна підписала нову угоду про авіаперевезення з Італією. Київ та Рим повністю зняли обмеження

США виплатить 70% зарплатні тим, хто втратив роботу під час спалаху пандемії коронавірусу