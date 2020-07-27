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27 июля • обновлено в 20:18
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🔴 З ким домовлялись про перемир'я? Підсумки дня. Понеділок, 27 липня.

  • Проросійські бойовики порушили всеосяжне перемир'я. У Москві вчергове наголошують, що не є стороною конфлікту на Донбасі

  • Україна підписала нову угоду про авіаперевезення з Італією. Київ та Рим повністю зняли обмеження

  • США виплатить 70% зарплатні тим, хто втратив роботу під час спалаху пандемії коронавірусу

  • Рейтинг довіри до Зеленського продовжує падати

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Темы
Мирные переговоры в Минске Минские договоренности Перемирие на Донбассе Обозреватель TV Эфиры Oboz TV Итоги
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Теги
Россия - страна-агрессор террористы "ДНР" ОРДЛО
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