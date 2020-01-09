Юрист по международному авиационному праву прокомментировал расследование аварии самолета в Иране

Эксперт по международному авиационному праву Андрей Козлов в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук Live" Олекесандра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал использования бортовых самописцев на самолетах, и почему на самолетах до сих пор не используют камеры видеонаблюдения.

"Интересный вопрос на самом деле... Я думаю, что со временем, когда сделают шаг в технологиях, это будет. А так в принципе и запись аудио из кабины пилотов фиксируется в пределах останниз 30 минут. Поскольку остальное для расследования обычно не имеет значения . Те сведения, которые сегодня есть в бортовых самописцах, они позволяют корректно воспроизвести развитие событий в самолете перед аварией", - заявил эксперт.

Он не считает, что дело достаточно быстро дойдет до установки камер в кабинах пилотов. А вот камеры в салонах самолетов, по его мнению, вряд ли будут установлены, поскольку, по его словам, такие камеры не будут иметь значения для расследования.

Козлов также высказался по поводу хода расследования катастрофы украинского самолета в Иране.

"Процедура расследования определена 13 приложением, где говорится о том, что расследование является полномочием и обязанностью государства, над территорией которой произошла трагедия. Само расследование обычно происходит не быстро - год и более, и это правильно. После этого готовится проект окончательного отчета о расследовании, который содержит очень много детальной информации, а затем уже излагается ход событий и причина, по которой произошла авария. Также в этом документе даются рекомендации, для того чтобы избежать подобного в будущем", - отметил юрист.

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