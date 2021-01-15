Юрий Лоза сделал бредовое заявление о вакцинах от коронавируса

Дарья Дурова Видео 22:12, 15.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

"Это мама посоветовала?" Украинцы раскритиковали идею Витренко покупать газ из России

Ляшко – о продаже презервативов: покажите "супергиганта", которому они нужны каждый день

Российская вакцина "Спутник V": 33 несчастья

Витренко предложил снова покупать газ у России ради снижения цен

Многих "слуг народа" во фракции перекупили, – Ясько