Юрій Двіжон, один із найзатребуваніших кліпмейкерів в Україні.

Знає майже все, що коїться в українському шоу-бізнесі. Вважає, що нормально не залежати від думки більшості. Відверто розповідає про власні погляди щодо прав людей, образу життя та кохання.

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