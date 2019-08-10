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Юрій Двіжон

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Юрій Двіжон, один із найзатребуваніших кліпмейкерів в Україні.

Знає майже все, що коїться в українському шоу-бізнесі. Вважає, що нормально не залежати від думки більшості. Відверто розповідає про власні погляди щодо прав людей, образу життя та кохання.

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Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Персона
Юрий Движон
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