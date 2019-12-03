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3 декабря • обновлено в 18:38
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Юлия Лорд стала гостьей прямого эфира ObozTV

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Певица Юлия Лорд стала гостьей прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Она рассказала о рождении новой песни.

"Это песня "Вільні". Она уже доступна на всех платформах, ее можно скачать, прослушать, приобрести", - отметила Юлия Лорд.

"Со мной мой гитарист, он выступил также и саунд-продюсером новой песни, мы сделали ее вместе с Дмитрием", - заявила певица.

Она отметила украинских исполнителей, которые ей недавно понравились, это группа "Космополис", и заявила, что ей очень нравится то, что сейчас происходит с украинской музыкой и квотами.

"Я езжу в метро и вижу музыкантов, которые там поют. За украинские песни дают больше денег, чем за российские", - отметила Юлия.

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Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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Юлия Лорд
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