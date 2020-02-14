YouTube исполняется 15 лет

Ровно пятнадцать лет назад, 14 февраля 2005 года, был зарегистрирован домен Youtube.com.

На сегодняшний день "Ютуб" является самым популярным в мире видеосервисом и держит интернет-монополию в своем сегменте.

В день рождения YouTube OBOZREVATEL собрал пятнадцать малоизвестных интересных фактов об этом ресурсе.

Создатели YouTube Стив Чен, Чад Хердли и Джавед Карим работали в компании Paypal, основателем которой является знаменитый бизнесмен и изобретатель Илон Маск.

Если бы YouTube был голливудской кинокомпанией, он мог бы выпускать каждую неделю 60 000 новых фильмов благодаря загруженным на сервис материалам.

Нужно более 1000 лет, чтобы посмотреть все видео на Youtube

Первым в истории видеороликом, опубликованным на YouTube, стал "Я в зоопарке". Он был загружен 23 апреля 2005 года одним из основателей сервиса Джаведом Каримом.

Ежедневное количество просмотров видео на YouTube превышает два миллиарда.

Канадская суперзвезда Джастин Бибер получил первый крупный контракт со звукозаписывающим лейблом благодаря своим записям, которые его мать выкладывала на YouTube.

Когда YouTube только появился, пользователи рассказывали о нём своим друзьям, которые набирали название сайта по слуху: "utube.com". Это доменное имя было занято компанией Universal Tube & Rollform Equipment. Хотя фирма получила бесплатную рекламу, их сайт постоянно падал из-за количества желающих подключиться к нему.

Первый видеоролик, который набрал на YouTube один миллиард просмотров – это клип южнокорейского исполнителя PSY на песню "Gangnam Style". Заветная цифра была достигнута 21 декабря 2012 года.

Если вы зальете на YouTube смешное видео и оно станет достаточно популярным, то продюсер шоу "Самое смешное видео Америки" может предложить вам снять видео и подписать с ним эксклюзивный договор в обмен на шанс выиграть $100000.

На сервисе YouTube создано более 100 аккаунтов японских кошек, которые обладают партнерским статусом. По информации инсайдеров, уровень дохода у некоторых из этих кошек выше средней зарплаты в Японии.

По некоторым данным, YouTube приносит своим владельцам доход более 20 миллиардов долларов в год, а его рыночная стоимость сейчас составляет более 140 миллиардов долларов.

Самым просматриваемым видео на YouTube на данный момент является Despacito, музыкальное клип исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки. На момент написания этого материала, он набрал около 6,6 миллиардов просмотров.

Видео, которое получило на YouTube больше всего дислайков в истории, было опубликовано Google. Это ролик YouTube Rewind 2018 года. В 2020 году количество дислайков под этим видео превысило семнадцать миллионов.

YouTube поддерживает 75 разных языков. Это означает, что лингвистически сайт доступен 95% населения земного шара.