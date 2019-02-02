''Украина должна получить Европейскую перспективу'' – посол Польши Ян Пекло | Евроинтеграторы

Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло отметил, что с тех пор, как Польша вступила в Евросоюз и НАТО, ситуация в мире изменилась. Сейчас на смену оптимизма, ожиданий на расширение и понимание, что формат ЕС то лучшая форма сосуществования стран.

Сейчас, для Украины, ситуация очень сложная; Евросоюз в кризисе, вместо расширения - имеет Brexit. Но Польская позиция, которой она была изначально, заключается в том, что Украина должна получить Европейскую перспективу.

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