МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

''Украина должна получить Европейскую перспективу'' – посол Польши Ян Пекло | Евроинтеграторы

34Читать материал на украинском

Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло отметил, что с тех пор, как Польша вступила в Евросоюз и НАТО, ситуация в мире изменилась. Сейчас на смену оптимизма, ожиданий на расширение и понимание, что формат ЕС то лучшая форма сосуществования стран.

Сейчас, для Украины, ситуация очень сложная; Евросоюз в кризисе, вместо расширения - имеет Brexit. Но Польская позиция, которой она была изначально, заключается в том, что Украина должна получить Европейскую перспективу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Евроинтеграция" на OBOZREVATEL.

Темы
ЕвроинтеграцияЕвроинтеграторы
Персона
Ян Пєкло

Новости

Все новости