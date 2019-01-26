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''В контроле за проявлениями ненависти в соцсетях главное не переусердствовать''': посол ФРГ Эрнст Райхель | Евроинтеграторы

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Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель отметил, что принуждение соцсетей к ответственности и способности мониторинга контента, с признаками языка ненависти, что, благодаря принятым законам, пытается делать правительство Германии. Но в этом вопросе главное не зайти слишком далеко.

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