''В контроле за проявлениями ненависти в соцсетях главное не переусердствовать''': посол ФРГ Эрнст Райхель | Евроинтеграторы

''В контроле за проявлениями ненависти в соцсетях главное не переусердствовать''': посол ФРГ Эрнст Райхель | Евроинтеграторы37Читать материал на украинском
Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель отметил, что принуждение соцсетей к ответственности и способности мониторинга контента, с признаками языка ненависти, что, благодаря принятым законам, пытается делать правительство Германии. Но в этом вопросе главное не зайти слишком далеко.
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