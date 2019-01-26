''В контроле за проявлениями ненависти в соцсетях главное не переусердствовать''': посол ФРГ Эрнст Райхель | Евроинтеграторы

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель отметил, что принуждение соцсетей к ответственности и способности мониторинга контента, с признаками языка ненависти, что, благодаря принятым законам, пытается делать правительство Германии. Но в этом вопросе главное не зайти слишком далеко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!