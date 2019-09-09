Явка менее 30% говорит о протесте крымчан: блогер о ''выборах'' в Крыму

Блогер и журналист Лариса Волошина прокомментировала псевдовыборы в оккупированном РФ Крыму.

8 сентября 2019 РФ устроила так называемый "День выборов" в оккупированном ею украинском Крыму. Выбирали так называемый "Госсовет Республики Крым". Фейковые выборы в оккупированном Крыму должны были "легализировать" оккупацию полуострова, ведь они состоялись в Севастополе и других городах оккупированной украинской территории. Сообщается также, что многие крымчане проигнорировали эти выборы, таким образом протестуя против оккупации.

Волошина подтвердила, что явка граждан на фейковых выборах в Крыму действительно составила менее 30%. И это, по ее словам, еще очень натянутая цифра, поскольку на участках стоят камеры, и есть кадры, которые подтверждают факты массовых нарушений. Есть, например, видеофиксация того, как вбрасывались бюллетени, добавила блогер. Она заявила, что местное население крайне недовольно неуважением, которое проявляет оккупационная власть РФ.

Но несмотря на "отжимания бизнеса", на то, что приезжают "россияне из других областей и ведут себя очень пренебрежительно", определенная часть крымчан все равно слепо поддерживает РФ.

Волошина не видит также возврата водоснабжения на оккупированный полуостров в ближайшее время.

Единственным способом, который позволит ускорить возвращение Крыма Украине, Волошина считает предоставление широкой автономии крымским татарам.

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