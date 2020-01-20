Янина Соколова растеряла свои миллионы: премьера на телеканале Ахметова оказалась провальной

Популярная телеведущая, а с недавних пор – писательница, благодетельница, активистка и журналистка имеет мало поводов к празднованию.

Накануне Янина Соколова вышла с премьерой своей программы "Вечер с Яниной Соколовой" на новообразованном телеканале "Украина 24". Но ни во время трансляции на YouTube, ни у телевизоров не собрались те 20 млн зрителей, о которых неоднократно заявляла видео-блогер.

На сервисе видео-хостинга ее программу в прямом эфире смотрело меньше двух сотен человек, а общая доля телевизионной аудитории составила 0,19%.

В тот же день, аудитория программы Юлии Крапивина "О, Крапивина!" была в два раза больше -- 0,36%.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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