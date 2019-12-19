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19 декабря • обновлено в 14:54
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Яку ялинку обираєте: живу чи штучну?

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Жива чи штучна? Які ялинки обирають українці?

В день святого Миколая зазвичай відкривають головні ялинки, тому сьогодні ми запитали у киян, яку саме ялинку вони обирають для святкування нового року. На що отримали відповідь - живу - 38%, а штучну - 62%, аби зберегти навколишнє середовище нашої планети.

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