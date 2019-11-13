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13 ноября • обновлено в 13:44
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Яке Ваше найулюбленіше місце в столиці?

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Найулюбленішим місцем киян є Поділ, як вираження та історія Києва, так відповіли майже 70% опитаних, відзначивши такі місця як - Андріївський узвіз, Контрактову площу та Пейзажну алею. Також кияни відзначили Пішохідний міст, Софські озера та парки. А взалі в Києві є дуже багато цікавих місць де чудово можна провести час с друзями чи сім'єю.

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