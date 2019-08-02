Яка у Вас машина? | Альо, гараж! REBOOT #295

Яка у Вас машина? | Альо, гараж! REBOOT #295472 Читать материал на украинском
Головне тепер своєчасно зупинитися.
Ну аби після того як наші чиновники з метою наповнення держскарбниці, за вказівкою Президента попродають свої машини, гаражі, маєтки не довелося їх самих розбирати на органи… Володимир Зеленський відвідав Черкащину і поспілкувався з місцевим керівництвом стосовно наявних боргів за комунальні послуги та пустої казни.
Розмова йшла на підвищених тонах, а її фінальна частина миттєво стала новим вітчизняним мемом…
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