Как не сойти с ума на карантине: три совета психолога

Видео 21:11, 9.04.2020

Из-за объявленного в Украине карантина многие офисные работники были вынуждены перейти на работу на дому. Для многих это стало настоящим испытанием. "Мы начинаем перестраиваться, и это приводит к тому, что мы начинаем тратить гораздо больше энергии на рабочие процессы. Ежедневные поездки на работу дают ощущение границ. В период карантина всё это перемешалось. Мы не можем четко выстроить границу между работой и домом", – рассказал в эфире ObozTV психолог Валентин Ким.

Он озвучил три совета для тех, кто оказался переносить свое рабочее место в собственную квартиру:

1. Необходимо создать для работы четко ограниченные временные рамки.

2. Выделить для работы четкую зону – локализовать пространство, на котором вы будете находиться во время работы, где вам не будут мешать или хотя бы минимально мешать.

3. Выработать новые правила совместного проживания и коммуникации с близкими.

Психолог также поделился рекомендациями для тех, кто в результате кризиса потерял работу, а также для тех, кто, находясь со своей второй половиной в четырех стенах 24 часа в сутки, начал испытывать эмоциональный дискомфорт.

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