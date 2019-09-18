Як Києву стати потужною європейською агломерацією? - Інвестиційний форум Києва 2019

Як Києву стати потужною європейською агломерацією? - Інвестиційний форум Києва 2019321 Читать материал на украинском
Як Києву стати потужною європейською агломерацією? Відповіді шукали на Інвестиційному форумі Києва 2019.
Тут сотні українських та іноземних інвесторів, представники іноземних муніципалітетів та ІТ-спільноти обговорювали як надалі розвивати потенціал столиці та Київщини в цілому. - Так званого великого Києва.
З кожним роком до столиці приїжджають все більше українців та іноземців. За словами мера столиці Віталія Кличка, Київ – вже кілька років є лідером держави за результатами соціально-економічного розвитку вже четвертий рік поспіль. З кожним роком розвивається економіка, що у свою чергу приваблює інвесторів.
ОСОБЛИВУ увагу приділили і туристичному потенціалу. Своїм досвідом туристичного розвитку ділилися віце-мер Будапешта Габор Багді і мер Кракова Яцек Майхровський.
Загалом місто Київ з кожним роком стає більш привабливим для інвесторів. Мер столиці впевнений, що вересневий форум стане поштовхом для нових проектів і розвитку столиці. А також - для створення агломерації, до якої вже зголосилися приєднатися кілька сусідніх зі столицею міст.
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