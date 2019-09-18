Як Києву стати потужною європейською агломерацією? - Інвестиційний форум Києва 2019

Як Києву стати потужною європейською агломерацією? Відповіді шукали на Інвестиційному форумі Києва 2019.

Тут сотні українських та іноземних інвесторів, представники іноземних муніципалітетів та ІТ-спільноти обговорювали як надалі розвивати потенціал столиці та Київщини в цілому. - Так званого великого Києва.

З кожним роком до столиці приїжджають все більше українців та іноземців. За словами мера столиці Віталія Кличка, Київ – вже кілька років є лідером держави за результатами соціально-економічного розвитку вже четвертий рік поспіль. З кожним роком розвивається економіка, що у свою чергу приваблює інвесторів.

ОСОБЛИВУ увагу приділили і туристичному потенціалу. Своїм досвідом туристичного розвитку ділилися віце-мер Будапешта Габор Багді і мер Кракова Яцек Майхровський.

Загалом місто Київ з кожним роком стає більш привабливим для інвесторів. Мер столиці впевнений, що вересневий форум стане поштовхом для нових проектів і розвитку столиці. А також - для створення агломерації, до якої вже зголосилися приєднатися кілька сусідніх зі столицею міст.

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