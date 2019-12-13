Я категорически против стены на Донбассе: Георгий Тука

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал заявления президента Зеленского о представителях Донбасса в ТКГ в Минске.

"Представители ОРДЛО всегда присутствуют в Минске, но они не являются стороной переговоров, они просто там присутствуют. ТКГ - это трехсторонняя контактная группа - Украина, Россия, ОБСЕ. Куда Владимир Александрович хочет включить ОРДЛО?" - заявил Тука.

Он добавил, что в свое время такую идею продвигал господин Тарута, а сейчас возможно на Зеленского влияет Сивохо.

"Я категорически против стены. Существует два фундаментальных вопроса, на которые я пока не услышал ответа от лоббистов этой идеи. Когда люди слышат о стене, то они всегда воспринимают ее буквально. Ни стена, ни разведения с точки зрения безопасности не дают КПД выше 5%. Мы разводим по некоторым участкам по километру. То есть, расстояние между армиями после разведения составляет 2 километра. По последним отчетам штаба: более 80% поражений наших ребят - вследствие минометных обстрелов. А миномет способен поражать цель на расстоянии четырех километров", - отметил Тука .

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!