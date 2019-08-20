"Я горжусь, что в этой стране родились наши девочки", - Махаммад Захур и Камалия в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА" 48

Одна из самых крепких и самая богатая пара украинского шоубизнеса Махаммад Захур и Камалия в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима".

Захур и Камалия рассказали Анне Буткевич о том, чего они никогда не простят друг другу, какую самую большую ошибку каждый из них совершил в своей карьере, какой самый дорогой подарок получила Камалия от мужа и когда в последний раз они ездили на общественном транспорте.

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