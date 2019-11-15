Вінгсьют - wingsuit (костюм крило) - спеціальний комбінезон, який використовується в екстремальній дисципліни парашутного спорту. Іноді її визначають як "скайдайвінг", що не зовсім вірно, тому що цей термін застосовується до всіх парашутних стрибків, як звичайних, так і з акробатичною складовою. В англійській мові закріпилося поняття wingsuit flying. Воно найбільш точно описує зміст цього виду спорту.

Дивовижний вид спорту скріншот з відео

Дивовижний вид спорту скріншот з відео

Льотні характеристики вінгсьюту визначаються площею "крил". Їх форма і розмір у кожної моделі свої. Є ті, які кріпляться до рук і корпусу (по типу крил) і з'єднують ноги. Вони мають відносно невелику площу і створюють силует птаха. А є такі, які з'єднують руки і ноги, а також ноги між собою - вони утворюють чотирикутник і мають саму більшу площу.

Дивовижний вид спорту скріншот з відео

Дивовижний вид спорту скріншот з відео

Найбільш небезпечні вінгсьют-стрибки зі скель і гір: найчастіше (30%) розбиваються в результаті контакту пілота зі скелястою поверхнею під час польоту. Смертю закінчуються від 0,1% до 0,2% всіх BASE і Proximity польотів, тобто від 1 до 2 з 1000 стрибків.

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