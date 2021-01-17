Задержание во "Внуково" мужчины в инвалидной коляске

Юрий Сергиенко Видео 23:25, 17.01.2021 Обновлено: 23:45, 17.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Возле берегов Турции затонул сухогруз с украинцами: все подробности трагедии

На чем ездят Кароль, Дорофеева и Потап: самые роскошные автомобили украинских звезд

Балашов обозвал "тварями" людей, которые просят перейти на украинский: реакция росСМИ и украинцев

Захарова: сторонники Трампа интересуются, как получить гражданство России

В США заговорили об иностранном вмешательстве при штурме Капитолия