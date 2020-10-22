Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 23 жовтня з Алісою Мярковською

Obozrevatel Видео 15:00, 22.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Убили единственную звездочку родителей: эксклюзивные подробности ДТП с подполковником ГСЧС под Харьковом

Врач из Мариуполя о неподготовленности больниц: меня либо отстрелят, либо уволят, но я больше молчать не могу!

Проверяла газовые счетчики и защищала "ДНР": что известно о "слуге" Грищенко, которая против второго тура выборов

Зеленский запланировал военный парад в Киеве на День Независимости – 2021

Для поездки "слуг" на Донбасс подготовили именную форму: это вызвало гнев у украинцев. Фото