Погода на Андрея принесет новые сюрпризы: прогноз на 13 декабря от ObozTV

В пятницу 13-го – в день Святого Андрея – в Украине ожидаются локальные осадки в виде дождя и снега. На дорогах возможна гололедица – водителям стоит быть осторожными.

ObozTV представляет прогноз погоды на 13 декабря.

На западе пасмурно. В Ужгороде пройдет легкий снегопад, а в Хмельницком – дождь. Днем на термометрах +6, ночью 0 градусов.

На севере переменная облачность. Житомиру обещают дождь. Дневной максимум +3 градуса, ночной минимум -3.

На востоке – ясно и сухо. Днем стрелка термометра поднимется до +1 градуса, ночью опустится до -3.

Юг и Крым – облачно, осадков не прогнозируют. Температура воздуха на протяжении дня +10, ночью +3 градуса.

В центральных областях переменная облачность. В Виннице пройдет снег. Температура воздуха днем +2, ночью -3 градуса.

В Киеве облачно и сухо. Дневной максимум +2 градуса, ночной минимум 0.

Вы можете сделать больше, чем думаете. Верьте в себя!

OBOZREVATEL напоминает, что 13 декабря православные христиане отмечают день святого апостола Андрея Первозванного. В ночь на Святого Андрея незамужние девушки гадают на суженого.

По народным приметам, если в этот день выпадет снег – зима будет морозной и долгой. А солнечная погода была знаком хорошего урожая в следующем году.

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