Зима уже близко: прогноз погоды в Украине на 22 ноября от ObozTV
Приближение зимы чувствуется все сильнее. В конце этой рабочей недели синоптики прогнозируют похолодание по всей территории Украины, местами температура опустится до -8 градусов.
ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 22 ноября.
На западе небо затянет облаками. В Ужгороде обещают небольшой дождь. Днем на термометрах +9, ночью -2 градуса.
Север – переменная облачность, сухо и холодно. Дневной максимум -1, ночной минимум -7.
На востоке пасмурно, но осадков не ожидается. Днем стрелка термометра поднимется до нуля, ночью опустится до -8.
На юге и в Крыму облачно и сухо. Температура воздуха на протяжении дня +6 градусов, ночью -2.
В центральных областях также облачно. Температура воздуха днем 0 градусов, ночью -6.
В Киеве небо затянет облаками, однако осадков не прогнозируют. Дневной максимум -1, ночной минимум -4 градуса.
OBOZREVATEL напоминает, что синоптики прогнозируют довольно "мягкую" зиму в этом году, хотя будут наблюдаться и периоды более холодной погоды.
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