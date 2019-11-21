Зима уже близко: прогноз погоды в Украине на 22 ноября от ObozTV

Приближение зимы чувствуется все сильнее. В конце этой рабочей недели синоптики прогнозируют похолодание по всей территории Украины, местами температура опустится до -8 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 22 ноября.

На западе небо затянет облаками. В Ужгороде обещают небольшой дождь. Днем на термометрах +9, ночью -2 градуса.

Север – переменная облачность, сухо и холодно. Дневной максимум -1, ночной минимум -7.

На востоке пасмурно, но осадков не ожидается. Днем стрелка термометра поднимется до нуля, ночью опустится до -8.

На юге и в Крыму облачно и сухо. Температура воздуха на протяжении дня +6 градусов, ночью -2.

В центральных областях также облачно. Температура воздуха днем 0 градусов, ночью -6.

В Киеве небо затянет облаками, однако осадков не прогнозируют. Дневной максимум -1, ночной минимум -4 градуса.

OBOZREVATEL напоминает, что синоптики прогнозируют довольно "мягкую" зиму в этом году, хотя будут наблюдаться и периоды более холодной погоды.

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