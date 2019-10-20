Неделя в Украине начнется по-летнему: прогноз погоды на 21 октября от ObozTV

Аномально теплая осень продолжается. Новая неделя в Украине начнется с +20 градусов и яркого солнца.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 21 октября.

На западе чистое безоблачное небо, без капли осадков. Температура воздуха днем +22, ночью +10 градусов.

В северных регионах ясно и сухо. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +9.

На востоке безоблачное небо, никаких осадков. Максимум дневной температуры +20 градусов, ночью на термометрах +8.

На юге и в Крыму также будет солнечно и сухо. Температура воздуха днем +22, ночью +11 градусов.

В центральных областях ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью термометры покажут +10.

Киеву прогнозируют погожий день, воздух максимально прогреется до +20 градусов. Ночной минимум +13.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков теплая погода продержится еще несколько дней, а затем начнется похолодание.

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