Часть Украины затянет облаками: прогноз погоды на 20 октября от ObozTV

В воскресенье небо на западе немного затянет облаками, однако на остальной территории Украины – по-прежнему солнечно.

ObozTV представляет прогноз погоды на 20 октября.

В западных регионах облачно, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +23 градуса, ночью на термометрах +10.

На севере по прогнозу чистое небо, без осадков. Температура воздуха днем +20, ночью +8 градусов.

На востоке тоже ясно и сухо. Максимум дневной температуры +20 градусов, ночью на термометрах +8.

Югу и Крыму обещают теплый погожий день, без капли осадков. Днем термометры покажут +22 градуса, ночью +11.

В центральных областях погода будет солнечной и сухой. Дневной максимум +20, ночной минимум +9 градусов.

Киеву прогнозируют солнечный день, без капли осадков. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +12.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году "бабье лето" в Украине установило температурный рекорд. В прошлое воскресенье, 13 октября, среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +16,6 градусов.

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