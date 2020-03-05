Местами зарядят дожди: прогноз погоды в Украине на 6 марта от ObozTV

Погода в Украине в ближайшие сутки будет теплой, но в некоторых регионах перед выходными начнутся дожди.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 6 марта.

На западе дожди пройдут почти по всей территории. Днем столбики термометров покажут до +8 градусов, ночью температура снизится до +1.

На севере преимущественно без осадков, только в Житомире днем ожидается легкий ливень. Дневной максимум до +12 градусов, ночной минимум до +5.

В восточных регионах – сухо и ясно. Температура воздуха днем от +6 до +14, ночью температура снизится до +4 градусов.

Южным областям синоптики обещают пасмурный день, в Одессе – кратковременный дождь. Температура воздуха днем от +10 до +14 градусов, ночью от +8 до +12.

В центральной Украине переменная облачность, в Виннице ожидается дождь. Температура воздуха днем от +7 до +12, ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов.

В Киеве небо затянет облаками. Дневной максимум до +12 градусов, ночью температура около +7.

Как писал OBOZREVATEL, в честь Международного женского дня в Украине будет три выходных подряд – с 7 по 9 марта включительно. Синоптик Наталья Диденко уже дала прогноз погоды на 8 марта.

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