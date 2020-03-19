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19 марта • обновлено в 20:55
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Погода в Украине 20 марта: прогноз от ObozTV

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В Украине синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, возможны осадки в виде дождя.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 20 марта.

На западе страны практически по всей территории облачно. В Луцке, Львове и Ривне пройдут дожди. Столбики термометров днем покажут +11...+17, ночью температура воздуха опустится до +6.

На севере будут дожди. Дневной максимум +15, ночная температура +5...+14.

В восточном регионе ожидается безоблачное небо. Днем воздух прогреется до+16. Ночная температура будет составлять +4...+13.

Дожди и весеннее тепло: прогноз погоды в Украине на 20 марта

В южном регионе также ясно. Температура воздуха днем +10...+17, ночью +2...+13.

В центральных областях облачно, в Полтаве проливной дождь. Температура воздуха днем +10...+16, ночью столбики термометров покажут +5...+14.

В Киеве пасмурно. Дневной максимум +16, ночная температура около +12.

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

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