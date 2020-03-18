Тепло возвращается: прогноз погоды в Украине от ObozTV

По всей территории Украины синоптики прогнозируют сухую и преимущественно облачную погоду.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 19 марта.

На западе страны практически по всей территории малооблачно. Столбики термометров днем покажут до +16, ночью температура +5...+14.

На севере без осадков, переменная облачность. Дневной максимум до +14. Ночью температура +2...+12.

В восточном регионе сухая и пасмурная погода, только в Донецке солнечно. Температура воздуха днем +9...+14. Ночью +3...+11.

В южном регионе преимущественно облачная погода без осадков. Температура воздуха днем +8...+17, ночью +1...+13.

В центральных областях переменная облачность, только в Виннице ожидается ясное небо. Температура воздуха днем составит +11...+15, ночью столбики термометров опустятся до +3.

В Киеве преимущественно пасмурно. Дневной максимум до +15, ночью температура +5...+12.

Ранее OBOZREVATEL собрал различные прогнозы погоды на лето-2020 в Украине – синоптики предупреждают о ливнях и резких перепадах температур.

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