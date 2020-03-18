Тепло возвращается: прогноз погоды в Украине от ObozTV

Погода в Украине: прогноз на 19 марта от ObozTV
По всей территории Украины синоптики прогнозируют сухую и преимущественно облачную погоду.
ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 19 марта.
На западе страны практически по всей территории малооблачно. Столбики термометров днем покажут до +16, ночью температура +5...+14.
На севере без осадков, переменная облачность. Дневной максимум до +14. Ночью температура +2...+12.
В восточном регионе сухая и пасмурная погода, только в Донецке солнечно. Температура воздуха днем +9...+14. Ночью +3...+11.
В южном регионе преимущественно облачная погода без осадков. Температура воздуха днем +8...+17, ночью +1...+13.
В центральных областях переменная облачность, только в Виннице ожидается ясное небо. Температура воздуха днем составит +11...+15, ночью столбики термометров опустятся до +3.
В Киеве преимущественно пасмурно. Дневной максимум до +15, ночью температура +5...+12.
Ранее OBOZREVATEL собрал различные прогнозы погоды на лето-2020 в Украине – синоптики предупреждают о ливнях и резких перепадах температур.
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