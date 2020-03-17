В Украине потеплеет: прогноз погоды на 18 марта от ObozTV

По всей территории Украины на ближайшие сутки синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду без осадков.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 18 марта.

На западе страны практически по всей территории облачно, и только в Ужгороде ясное небо. Столбики термометров днем покажут +7...+12. Ночью местами температура воздуха опустится до +2.

На севере сухо, но пасмурно. Дневной максимум до +10. Ночью температура +2...+7.

В восточном регионе небо затянет тучами, только в Луганске и Донецке чистое небо. Температура воздуха +6...+10. Ночью 0...+8.

В южном регионе переменная облачность. Температура воздуха днем +7...+12. Ночью 0...+10.

В центральных областях также сухая и облачная погода. Температура воздуха днем +6...+10. Ночью столбики термометров покажут +1...+8.

В Киеве преимущественно пасмурно. Дневной максимум до +9, ночью температура +2...+8.

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

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