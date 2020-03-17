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17 марта • обновлено в 19:56
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В Украине потеплеет: прогноз погоды на 18 марта от ObozTV

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По всей территории Украины на ближайшие сутки синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду без осадков.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 18 марта.

На западе страны практически по всей территории облачно, и только в Ужгороде ясное небо. Столбики термометров днем покажут +7...+12. Ночью местами температура воздуха опустится до +2.

На севере сухо, но пасмурно. Дневной максимум до +10. Ночью температура +2...+7.

В восточном регионе небо затянет тучами, только в Луганске и Донецке чистое небо. Температура воздуха +6...+10. Ночью 0...+8.

В Украине потеплеет: прогноз погоды на 18 марта от ObozTV

В южном регионе переменная облачность. Температура воздуха днем +7...+12. Ночью 0...+10.

В центральных областях также сухая и облачная погода. Температура воздуха днем +6...+10. Ночью столбики термометров покажут +1...+8.

В Киеве преимущественно пасмурно. Дневной максимум до +9, ночью температура +2...+8.

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привеcти к последующей серьезной засухе.

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