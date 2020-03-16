Погода в Украине переменится: прогноз на 17 марта от ObozTV

В Украине в ближайшие сутки синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную, но сухую погоду.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 17 марта.

На западе облачно с прояснениями. Днем температура будет колебаться +5...+11. Ночью термометры покажут 0...+9.

Север страны затянет тучами, только в Сумах небо будет чистым. Дневная температура воздуха будет составлять +4...+7. Ночью 0...+5.

На востоке преимущественно пасмурная погода. Днем столбики термометров покажут +4...+9. Ночью 0...+7.

Юг ожидает облачная погода почти по всей территории, кроме Симферополя, где небо будет оставаться чистым. Температура воздуха в течение дня будет составлять +4...+10. Ночью -1...+7.

В центральных областях облачная, но сухая погода. Температура днем составит +5...+10, ночью 0...+7.

В Киеве также пасмурно. Днем воздух прогреется до +6, ночью температура упадет до +2.

Ранее OBOZREVATEL собрал различные прогнозы погоды на лето-2020 в Украине – синоптики предупреждают о ливнях и резких перепадах температур.

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