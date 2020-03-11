Дожди в Украине прекратятся: прогноз погоды на 12 марта от ObozTV

В ближайшие сутки погода в Украине будет преимущественно солнечной и сухой.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 12 марта.

На западе в основном ясно, только в Ужгороде немного облачно. Днем столбики термометров покажут от +10 до +17, ночью от +5 до +13 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков. Дневная температура +10... + 15 градусов, ночью местами опустится до +5.

В восточных областях ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха днем от +8 до +14, ночью от +6 до +10 градусов.

Юг затянут облака, только в Симферополе чистое небо. Дневная температура будет колебаться в пределах от +13 до +17 градусов, ночная от +8 до +14.

В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем от +10 до +15 градусов, ночью +5... +12.

В Киеве 12 марта обещают солнечную погоду. На протяжении дня воздух прогреется до +15, ночью температура составит +12 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, с 12 марта по 3 апреля в Украине вводится карантин из-за коронавирус COVID-2019. На три недели закроют школы, университеты и другие учебные заведения, а также окажутся под запретом массовые мероприятия, численностью более 200 человек.

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